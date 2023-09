Aktuell Land

Landesregierung will zusätzliche Blitzer anschaffen

Im Südwesten soll es nach Willen der Landesregierung künftig mehr Geschwindigkeitskontrollen geben. Die Hauptursache für tödliche Unfälle sei nach wie vor überhöhte Geschwindigkeit, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Stuttgart. »Wir machen das nicht, um Kohle zu machen, sondern um Menschenleben zu retten.« Die Landesregierung wolle weiter in die Verkehrsüberwachungstechnik investieren und zusätzliche Blitzer anschaffen. Die Maßnahme ist Teil eines Pakts für Verkehrssicherheit, den die Landesregierung im Juni beschlossen hatte.