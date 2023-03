Aktuell Land

Landesregierung verstimmt über kurzfristige Bahnsperrungen

Die Landesregierung hat sich über die Ankündigung der Streckensperrungen bei der Deutschen Bahn und die Kommunikation zerknirscht gezeigt. »Die Kommunikationspolitik an diesem Beispiel hat viel Luft nach oben«, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Auch Verkehrsminister Winfried Hermann sagte, die Regierung sei sehr kurzfristig informiert worden, »wir waren sehr überrascht und auch ein Stück weit überrascht, dass so etwas passieren kann«. Man habe schließlich seit mehreren Jahren über den Umbau zum digitalen Bahnknoten gesprochen. Die Verantwortlichen der Bahn hätten schon sehr deutlich signalisiert, dass ihnen der Ablauf peinlich sei.