Landesregierung plant digitales Verkehrsmodell

Die Landesregierung in Baden-Württemberg will bis 2025 ein digitales Modell von den Verkehrsflüssen im Südwesten erstellen. Damit sollen Prognosen für die Zukunft und damit auch bessere Planungsgrundlagen geschaffen werden, wie das Verkehrsministerium am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Für das Modell soll das aktuelle Verkehrsnetz mit seinen Straßen, Radwegen, Schienen und Wasserstraßen zunächst digitalisiert werden. Auch Daten zur Siedlungs- und Sozialstruktur sollen einbezogen worden.