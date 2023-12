Aktuell Land

Landeskriminalamt ermittelt nach Messerattacke

Nach einer gefährlichen Messerattacke auf einen Mann im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Der Mann gehöre zu einer der beiden rivalisierenden Gruppierungen, die sich seit Monaten im Raum Stuttgart gewaltsam bekämpften, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Der 29-Jährige geriet demnach am Dienstag in eine Auseinandersetzung mit mehreren dunkel gekleideten Menschen. Dabei sei auch ein Messer benutzt worden. Er wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. Er schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es am Mittwoch. Die anderen Männer flüchteten in einem dunklen Wagen, die Fahndung lief zunächst ohne Erfolg.