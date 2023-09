Aktuell Land

Landeskonservator: Denkmalschutz ist Klimaschutz

Denkmalschutz und Klimaschutz sind nach Ansicht von Martin Hahn, Landeskonservator und Referatsleiter im Landesamt für Denkmalpflege, keine Gegensätze. »Sondern Denkmalschutz ist Klimaschutz«, sagte er der »Rhein-Neckar-Zeitung« (Samstag) anlässlich des Tags des offenen Denkmals an diesem Wochenende. »Wir müssen nur auf die Gesamtklimabilanz schauen, die in einem Gebäude drinsteckt.« In Denkmalen sei CO2 schon über viele Jahrhunderte gespeichert. »Bestand erhalten ist das neue Bauen«, sagte Hahn. Nichts anderes mache die Denkmalpflege. Landeskonservatoren sind unter anderem für Denkmalschutz und -erhalt zuständig.