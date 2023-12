Aktuell Land

Landesbischof Gohl ruft zu Respekt für Andersdenkende auf

Angesichts einer zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung fordert der evangelische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl mehr Respekt für Andersdenkende in Debatten und Diskussionsrunden. Ohne Respekt vor dem anderen könne es ein Miteinander nicht geben, sagte Gohl in seiner am Mittwoch veröffentlichten Neujahrsbotschaft. »Dieser gilt auch meinem Gegenüber, wenn er eine völlig andere Meinung vertritt.« Es gehe nicht um Sympathie und auch nicht um Gleichgesinntheit. »Umgekehrt«, sagte Gohl. »Es ist eine bewusste Entscheidung, andere Werte und Lebensgestaltungen stehen zu lassen und den Menschen, der sie vertritt, zu respektieren.«