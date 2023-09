Aktuell Land

Land will minderjährige Flüchtlinge bundesweit verteilen

Weil die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA), die nach Baden-Württemberg flüchten, in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen ist, werden die jungen Flüchtlinge ab sofort auf andere Bundesländer verteilt. Das berichtet die »Schwäbische Zeitung« (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf einen Brief des Sozialministeriums an die Behörden im Land. Auch der »Südwestrundfunk« hatte darüber berichtet.