Land will Kinder- und Jugendmedizin für den Winter rüsten

Das Land Baden-Württemberg will sich gegen eine Überlastung der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen vor allem in den Wintermonaten rüsten. Mit Vertretern von Ärzteschaft, Kammern, Verbänden und Apotheken seien bei einer Fachtagung Maßnahmen erarbeitet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit.