Land: Stärkere Finanzierung des Trickfilm-Festivals ein

Das Land will den Stellenwert von Animation vergrößern und baut seine Investitionen in das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart (ITFS) aus. Nach eigenen Angaben von Mittwoch steigt das Kunstministerium als Träger in die veranstaltende Film- und Medienfestival gGmbH (FMF) ein. Der Gesellschafterbeitrag für die Festivalgesellschaft werde um 70.000 Euro auf jährlich rund 366.000 Euro vergrößert, sagte Kunststaatssekretär Arne Braun in Stuttgart. Außerdem würden die Animation Production Days mit 90.000 Euro unterstützt.