Land fördert Landbau-Projekte mit 100,4 Millionen Euro

Für Bauprojekte im ländlichen Raum stehen über ein spezielles Förderprogramm in diesem Jahr 100,4 Millionen Euro bereit. Unterstützt werden 1392 Projekte über ganz Baden-Württemberg verteilt, wie das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Freitag in Stuttgart mitteilte.