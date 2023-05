Aktuell Land

Land: Bewerbung um grenzübergreifende Katastrophenübung

Als erstes Bundesland hat sich Baden-Württemberg um eine grenzübergreifende Katastrophenschutzübung beworben, in die auch andere Länder eingebunden werden sollen. »Wir müssen uns im Katastrophenschutz auf Krisen in all ihren Facetten, über Ländergrenzen hinweg, vorbereiten«, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag am Rande der Kabinettssitzung mit. »Nur so können wir im Katastrophenfall schnell und kompetent reagieren - und Menschenleben retten.«