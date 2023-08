Aktuell Land

Lahme Wirtschaft schlägt sich auf Südwest-Handel nieder

Der Südwest-Einzelhandel spürt weiter die Konjunkturflaute. Im ersten Halbjahr lag der preisbereinigte (reale) Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge 4,9 Prozent niedriger als vor einem Jahr, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Nominal, also ohne Preisbereinigung, stiegen die Erlöse der Unternehmen um 3,2 Prozent an. Die Zahl der Beschäftigten nahm zugleich um 0,3 Prozent ab.