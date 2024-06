Lagerhalle in Pforzheim brennt: Anwohner evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine größere Lagerhalle in Pforzheim im Enzkreis ist komplett in Brand geraten. Es entwickelten sich am Dienstagmorgen zeitweise große, schwarze Rauchsäulen, berichtete ein Polizeisprecher. Es gab zunächst keine Informationen über Verletzte. Die angrenzende Bundesstraße 10 zwischen Hohenwiesenweg in Pforzheim und Eutingen wurde für die Löscharbeiten vorübergehend gesperrt. Etwa sieben in der Nähe liegende Wohngebäude mussten laut Polizei evakuiert worden. Betroffen waren schätzungsweise zehn bis 15 Menschen.