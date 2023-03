Aktuell Land

Labbadia zur Rolle und Situation beim VfB: Denke nur positiv

Bruno Labbadia sieht die Diskussion um seine Trainer-Rolle beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart gelassen. »Ich lese nichts. Mich interessiert das auch nicht. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich mich der Verantwortung stelle«, bekräftigte der 57-Jährige am Freitag nach dem 2:0 im Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. In der Fußball-Bundesliga hatten die Schwaben am vergangenen Wochenende 0:1 gegen den VfL Wolfsburg verloren und waren auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.