Labbadia kritisiert: Videobeweis macht »Fußball kaputt«

Bruno Labbadia hat nach dem 1:2 seines VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg scharfe Kritik am Schiedsrichter-Team geübt. »Ich habe gar keine große Lust, über die Elfmeter zu sprechen«, sagte der Trainer am Samstag, um es dann doch zu tun. Der Videobeweis (VAR) sei eingeführt worden, »um krasse Fehlentscheidungen aufzudecken. Und dann braucht der Schiedsrichter gefühlt zehn Minuten, um sich festzulegen. Ich bleibe ein totaler Gegner des VAR. Er macht den Fußball kaputt.«