Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kehrt Labbadia als Trainer des VfB Stuttgart im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 auf die Bühne der Fußball-Bundesliga zurück. Den Tabellen-16. soll der Coach in seiner zweiten Amtszeit in Stuttgart vor dem Abstieg bewahren. Gerade als neuer Trainer müsse man auf viele Details achten, sagte Labbadia: »Ich finde, dass es den Job unglaublich spannend macht, weil es um Details geht.«

