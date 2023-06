Aktuell Land

Löwen verlängern mit Michalski: Leihe nach Bietigheim

Die Rhein-Neckar Löwen haben den Vertrag mit Handball-Talent Niklas Michalski um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert. Zugleich leiht der Bundesligist und DHB-Pokalsieger den 20 Jahre alten Rechtsaußen in der kommenden Saison an den Zweitligisten SG BBM Bietigheim aus. Das teilte der Verein am Freitag mit. Mit einem Zweitspielrecht habe Michalski jedoch die Möglichkeit, zwischenzeitlich auch für die Löwen zu spielen.