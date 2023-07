Aktuell Land

Löwen-Handballer treffen in der European League auf Skopje

Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen stehen in der Qualifikation zur Gruppenphase der European League vor einer lösbaren Aufgabe. Der deutsche Pokalsieger bekommt es mit dem HC Skopje aus Nordmazedonien zu tun. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien.