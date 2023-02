Aktuell Land

Lösbare Aufgabe für den VfB - Freiburg muss zu den Bayern

Vorjahresfinalist SC Freiburg hat eine schwere Aufgabe im Viertelfinale des DFB-Pokals zugelost bekommen. Die Breisgauer treffen auswärts auf den Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga FC Bayern München. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Gespielt wird am 4. und 5. April.