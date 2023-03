Aktuell Land

Kurzschluss soll Gasexplosion in Wohnhaus ausgelöst haben

Ein Kurzschluss in einem Stromkabel soll nach Angaben der Netzbetreiberinnen die Explosion eines Wohnhauses in Stuttgart mit einer Toten ausgelöst haben. In den Trümmern des Gebäudes war am Montag der vergangenen Woche die Leiche einer 85 Jahre alten Bewohnerin entdeckt worden.