Kurzschluss legt S-Bahn-Verkehr in Stuttgart lahm

Ein durch eine gerissene Oberleitung verursachter Kurzschluss hat in Stuttgart den S-Bahn-Verkehr am Donnerstagmorgen stark beeinträchtigt. Zwei Stunden lang fuhren nur vereinzelt S-Bahnen, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Erst am frühen Mittag kehrten die S-Bahnen langsam wieder in den regulären Takt zurück. Zuerst starteten die Linien S1, S2 und S3, hieß es. Auf den Linien der S4, S5 und S6 war jedoch auch zwei Stunden nach dem Vorfall kein normaler Verkehr möglich.