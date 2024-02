Aktuell Land

Kunstwerke mit dem »Hirschlander Krieger« gestohlen

Unbekannte haben im Ditzinger Ortsteil Hirschlanden (Kreis Ludwigsburg) Kunstwerke gestohlen, die den sogenannten Hirschlander Krieger zeigen. Polizeiangaben zufolge handelt es sich um vier Edelstahlplatten, die jeweils an den Ortseingängen am Straßenrand aufgestellt waren. Zum Wert des Diebesguts konnte eine Sprecherin am Dienstag keine Angaben machen.