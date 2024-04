Aktuell Land

Kultusministerium: Abi-Prüfungen finden trotz Streiks statt

Ausgerechnet am ersten Tag der Abitur-Prüfungen fahren am Donnerstag an einigen Orten im Südwesten weder Busse noch Bahnen. Wer aufgrund des Streiks nicht in die Schule kommen könne, für den bleibe grundsätzlich der Nachtermin, teilte das Kultusministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Es bedürfe auch hier der Prüfung des Einzelfalls, ob die Schülerin oder der Schüler nicht unter zumutbaren Anstrengungen zur Schule hätte kommen können. Dies zu beurteilen liege dann jeweils im Aufgabenbereich der Schulen vor Ort.