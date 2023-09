Aktuell Land

Kuchenklau: Polizei erwischt gesuchten Mann in Basel

Ein von der Polizei gesuchter Mann hat an einem Bahnhof im schweizerischen Basel ein Stück Kuchen geklaut - und ist durch die Tat erwischt worden. Gegen den 58-jährigen Deutschen war zuvor eine Einreisesperre verhängt und eine 75-tägige Haftstrafe ausgeschrieben worden, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit in der Schweiz am Donnerstag mitteilte. Zu den Hintergründen wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht.