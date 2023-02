Aktuell Land

Kubicki will Narrengerichtsstrafe im Sommer begleichen

FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki (70) will die vom Stockacher Narrengericht gegen ihn verhängte Strafe im Laufe des Sommers begleichen. »Heute muss ich mich etwas erholen. Die vielen geistreichen und gehaltvollen Eindrücke müssen noch verarbeitet werden«, sagte Kubicki am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Bundestagsvizepräsident war am »Schmotzigen« Donnerstag vom Fastnachts-Richter Jürgen Koterzyna in Stockach zu 210 Litern Wein sowie einem Vesper aus Champagner und Austern verurteilt worden - und zu einer Wiederkehr an den Bodensee: Denn Kubicki darf auch noch als Eintänzer bei einer Stockacher Damenrunde auftreten.