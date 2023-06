KSC verliert U20-Nationalspieler Breithaupt an Augsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Es war mein großer Wunsch, in diesem Sommer den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen, und ich bin fest davon überzeugt, dass der FC Augsburg hierfür die richtige Adresse ist«, sagte Breithaupt in einer Vereinsmitteilung des FCA am Donnerstag.

Die Ablösesumme soll laut Medienberichten bei 2,5 Millionen Euro liegen. Trotz seines jungen Alters absolvierte Breithaupt bereits 57 Spiele in der 2. Liga. Bis zu seiner Knöchelverletzung im März war das KSC-Eigengewächs Stammspieler der Karlsruher.

»Mit ihm bekommen wir einen defensiv starken Mittelfeldspieler, der gleichzeitig auch große Qualitäten im Spielaufbau hat und eine unglaubliche Ruhe am Ball ausstrahlt«, sagte FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter. Breithaupt sei für sein Alter schon sehr reif und verfüge über extremes Potenzial.

