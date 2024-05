KSC-Torwarttalent Weiß darf in Elversberg noch einmal ran

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachwuchstorhüter Max Weiß wird beim letzten Saisonspiel des Karlsruher SC noch einmal zwischen den Pfosten des Fußball-Zweitligisten stehen. »Es war klar besprochen, dass wir Max zum Spielen bekommen, wenn es um Platz drei rechnerisch nicht mehr möglich ist. Denn auch er hatte einen großen Anteil am Erfolg«, sagte Trainer Christian Eichner zwei Tage vor der Partie bei der SV Elversberg am Sonntag (15.30 Uhr, Sky). Weiß war bereits im letzten Heimspiel gegen Hannover 96 (1:2) zu einem Startelf-Einsatz gekommen.

Mit einem Sieg im Saarland könnte der KSC bei einer gleichzeitigen Heimniederlage des Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg zum Saison-Abschluss noch auf Rang vier vorrücken. Aber auch davon unabhängig fordert Eichner von seiner Mannschaft noch einmal die volle Konzentration. »Wir sollten schon schauen, dass wir am Sonntag, bevor wir uns verabschieden, noch einmal ordentlichen Fußball auf den Platz bringen«, sagte er. Fehlen werden in Elversberg der gelb-gesperrte Kapitän Jérôme Gondorf, David Herold (Bandverletzung im rechten Sprunggelenk) und Leon Jensen (Operation am Trommelfell).

