Aktuell Land

KSC-Rückkehrer Stindl: »Stolz, das alles erreicht zu haben«

Bei den Fans hat er Legenden-Status, als Kapitän wird er eine große Lücke hinterlassen beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Vielleicht bekommt Lars Stindl, der nach acht Jahren am Niederrhein im Sommer in seine badische Heimat zum Zweitligisten Karlsruher SC zurückkehrt, sogar ein Abschiedsspiel. »Man sieht sich ja selbst nie so groß, dass man denkt, ein Abschiedsspiel für mich würde anderen etwas bedeuten. Aber ich merke in den vergangenen Wochen schon, dass ich bei den Menschen hier einen besonderen Stellenwert habe. Deshalb kann man irgendwann vielleicht mal darüber nachdenken«, sagte der 34-Jährige der »Rheinischen Post«.