KSC plant trotz Sympathien für Stindl weiter zweigleisig

Der Karlsruher SC plant in der Personalie von Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl weiter zweigleisig. »Das Thema muss man insgesamt parallel zur normalen Kaderplanung sehen. Er ist ja nicht ein Spieler, auf den wir im Normalfall Zugriff hätten«, erklärte KSC-Trainer Christian Eichner vor dem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten gegen Arminia Bielefeld am Sonntag. Es werde darauf ankommen, in naher Zukunft »ein gutes Paket im Sinne der Kaderplanung zu schnüren«, sagte er.