KSC organisiert sich neu: Absage des Kreuzer-Nachfolgers

Einen Nachfolger für Oliver Kreuzer als Geschäftsführer Sport wird es beim Karlsruher SC nicht geben. Der KSC wolle sich im sportlichen Bereich neu organisieren und vom 1. Juli an mit drei Bereichsleitern in der zweiten Führungsebene arbeiten, teilte der badische Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Einen "Bereichsleiter Profis", den es neben einem "Bereichsleiter Scouting, Entwicklung & Analyse" und "Bereichsleiter aKAdemie" geben soll, haben die Karlsruher noch nicht gefunden.