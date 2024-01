Aktuell Land

KSC gewinnt Testspiel gegen Ulm mit 4:0

Ohne Lars Stindl hat der Karlsruher SC am Freitag sein erstes Testspiel im neuen Jahr mit 4:0 (0:0) gewonnen. Während der 35-jährige Mittelfeldspieler nach einem Schlag auf die Wade gegen den Drittligisten SSV Ulm 1846 vorsichtshalber geschont wurde, gingen die ersten beiden Treffer auf das Konto zweier Nachwuchsspieler: Luis Dettling in der 94. Minute und Louey Ben Farfat (112.) brachten den Tabellenzwölften der 2. Bundesliga in der über 120 Minuten ausgetragenen Partie in Führung.