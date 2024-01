Aktuell Land

KSC gewinnt Testspiel gegen Luzern mit 3:1

Ohne den angeschlagenen Routinier und Offensivspieler Lars Stindl hat der Karlsruher SC sein erstes Testspiel im Trainingslager im spanischen Estepona gewonnen. Der Fußball-Zweitligist setzte sich am Dienstag in Andalusien mit 3:1 (1:0) gegen den Schweizer Erstliga-Club FC Luzern durch. Mittelstürmer Budu Siwsiwadse brachte den KSC in der 8. Minute in Führung. Mittelfeld-Talent Luis Dettling (84.) und Angreifer Fabian Schleusener (90.) sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung, nachdem Luzern zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen hatte.