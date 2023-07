KSC-Fahne über dem Schloss: Karlsruhe darf Flagge zeigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ärger wird es diesmal nicht mit der Landesregierung in Stuttgart geben. »Die Voraussetzungen für eine Ausnahme der Beflaggung auf dem Badischen Landesmuseum sind in diesem Fall nach der Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums zur Beflaggung der Dienstgebäude erfüllt«, sagte ein Sprecher. Unter Punkt 1.6.2 ist es kulturell genutzten Dienstgebäuden des Landes erlaubt, »im Rahmen hauseigener Kunst- und Kulturveranstaltungen Fahnen auf dem Dach zu Werbezwecken zu setzen, sofern diese im Zusammenhang mit der hauseigenen Kunst- und Kulturveranstaltung stehen«. Weitere Ausnahmen können vom Ministerpräsidenten im Einzelfall genehmigt werden, heißt es weiter in der Vorschrift.

So viel Entgegenkommen war nicht immer: Im Frühjahr 2018 hatte sich ein Flaggenstreit an einer roten Fahne entzündet, die das Badische Landesmuseum anlässlich der Revolutionsausstellung gehisst hatte. Nachdem sich ein Bürger am revolutionären Symbol auf dem ehemaligen Markgrafenschloss gestört hatte, musste auch die gelb-rot-gelbe badische Flagge abgehängt werden, die zuvor über Jahre unbehelligt im Wind geflattert hatte. Nur dank einer Ausnahmeerlaubnis durch Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) durfte die Baden-Flagge wieder über dem Schloss flattern. Die Verordnung wurde später geändert; sie erlaubt jetzt mehr Freizügigkeit. Bis Donnerstagmorgen weht nun die KSC-Fahne - und weist den Fans den Weg zum Spiel zwischen dem KSC gegen den FC Liverpool.