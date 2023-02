Aktuell Land

KSC endgültig im Abstiegskampf: 0:1 tut »mega weh«

Als der Karlsruher SC in der Nachspielzeit den nächsten Rückschlag kassiert hatte und endgültig im Abstiegskampf angekommen war, starrte Trainer Christian Eichner erst einmal mit leeren Augen auf den Rasen. Zu groß war offenbar die Enttäuschung nach der unglücklichen Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga. Nachdem der 40-Jährige sich nach einer langen Vorbereitungszeit sehr optimistisch gegeben hatte, verlor seine Mannschaft am Freitag beim Rückrundenauftakt durch einen Treffer von Gäste-Stürmer Robert Leipertz (90.+2) in der Nachspielzeit mit 0:1 (0:0) gegen den SC Paderborn. Das tue »mega weh«, räumte Eichner ein.