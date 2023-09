Aktuell Land

Kritik an Lehrkräfte-Werbekampagne »unter der Gürtellinie«

Nach heftigem Gegenwind für eine Werbekampagne des Landeskultusministeriums zur Lehrkräftegewinnung hat Ministerin Theresa Schopper die Kritik als teilweise »unter der Gürtellinie« bezeichnet. »Dass man so auf die Leute im Kultusministerium losgeht, das finde ich nicht nur unterste Schublade, sondern da falle ich schon aus der Schublade raus«, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in Stuttgart.