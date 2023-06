Aktuell Land

Krippenfiguren könnten dauerhaft im Museum gezeigt werden

Die umstrittenen Krippenfiguren aus dem Ulmer Münster könnten möglicherweise dauerhaft im Museum Ulm gezeigt werden. »Es ist unsere Aufgabe zu zeigen, in welcher Zeit Künstler gelebt haben und was sich aus dieser Zeit in ihrer Kunst spiegelt«, sagte Direktorin Stefanie Dathe am Dienstag.