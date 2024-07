Kreuzungsunfall in Bötzingen - sechs Menschen verletzt

Sechs Menschen kommen nach einem Autounfall in Bötzingen ins Krankenhaus. (Symbolfoto)

Beim Zusammenstoß zweier Autos sind in Bötzingen mehrere Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, prallten die beiden Wagen mit jeweils drei Insassen am späten Sonntagabend zusammen. Die sechs Verletzten kamen demnach ins Krankenhaus - unter ihnen auch zwei Jugendliche. Der Kreuzungsbereich in der Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald war laut Polizei zur Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.