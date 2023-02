Aktuell Land

Kreuzbandriss: Saison-Aus für Freiburgs Kyereh

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss langfristig auf Offensivspieler Daniel-Kofi Kyereh verzichten. Der 26 Jahre alte Nationalspieler aus Ghana hat sich am Donnerstag im Training einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Dies teilte der Verein am Freitag mit. Der im Sommer vergangenen Jahres vom Zweitligisten FC St. Pauli ins Breisgau gewechselte Kyereh soll in den nächsten Tagen operiert werden. Für die Freiburger absolvierte er in dieser Spielzeit neun Partien, in denen er zwei Tore erzielte.