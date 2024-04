Kreuzbandriss: 1. FC Kaiserslautern ohne Niehues

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 1. FC Kaiserslautern muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga auf Julian Niehues verzichten. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich bei der Niederlage am Freitag in Fürth einen Kreuzbandriss zugezogen. Dies teilte der Tabellen-17. am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung des Profis auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) mit. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel empfängt am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit dem SV Wehen Wiesbaden einen Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Bitter ist die Verletzung auch für den 1. FC Heidenheim. Zum Bundesligisten wechselt Niehues im Sommer. Die Verpflichtung gaben die Heidenheimer im März bekannt.

