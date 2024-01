Aktuell Land

Kretschmann zum Gendern: »halten uns an Rechtschreibregeln«

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht keinen Regelungsbedarf mit Blick auf Gendersprache in Behörden. »Für die Landesregierung ist es ganz einfach: In offiziösen Dokumenten halten wir uns an die Rechtschreibregeln«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Auch in der Schule seien Rechtschreibfehler schließlich Rechtschreibfehler. Der Staat müsse sich an das, was er sanktioniere, auch selbst halten. Er sei kein Freund davon, solche »Kulturdebatten« hochzuziehen, sagte Kretschmann. Die Menschen müssten den Eindruck haben, dass Politik in solchen Krisenzeiten die Probleme löse.