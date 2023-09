Aktuell Land

Kretschmann zu Aiwangers Demokratie-Äußerung: »Gefährlich«

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Äußerungen von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei einer Demonstration im Juni in Erding kritisiert. »Wenn ein stellvertretender Ministerpräsident sagt, man müsse sich die Demokratie zurückholen - die ihn selber an die Macht gebracht hat, nämlich die schweigende Mehrheit in der Wahlkabine - dann stimmt was nimmer, und dann ist das gefährlich. Und das ist nimmer lustig«, sagte Kretschmann am Montag bei dem traditionellen Politiker-Auftritten im niederbayerischen Abensberg über den Chef der Freien Wähler.