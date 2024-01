Aktuell Land

Kretschmann zu Abtreten: »Habe darüber nachgedacht«

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will im Südwesten bis zum Ende der Legislaturperiode regieren - und begründet das auch mit dem Verhalten der CDU. »Ich habe jetzt das Amt und werde das bis zum Ende auch machen, da sich der Koalitionspartner ja weigert - wenn ich zurücktreten würde, würde er keinen Nachfolger wählen in dieser Legislaturperiode«, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag dem Radiosender »SWR 1«. »Find ich jetzt auch nicht gerade nett, aber ist jetzt halt so.«