Kretschmann will mit Schwiegersohn zu EM-Spiel

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will die Europameisterschaft nicht nur am heimischen Bildschirm verfolgen. Er werde auch zu einigen Spielen ins Stadion gehen, kündigte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart an. So wolle er sich mit seinem Schwiegersohn die Partie Ungarn gegen Schottland am 23. Juni in Stuttgart live anschauen, da sein Schwiegersohn Schotte sei.