Kretschmann will Französisch-Unterricht nicht abschaffen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat nach umstrittenen Äußerungen zur zweiten Fremdsprache an Schulen klargestellt, dass er den Französisch-Unterricht nicht abschaffen will. Wenn er bei einer Podiumsdiskussion hocke, dann gebe er dort keine Regierungserklärungen ab, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Sondern er hocke da, um eine »muntere« Debatte zu führen, um Anstöße zu geben - »und auch mal einen Stein ins Wasser zu werfen«. Seine Intention sei es bei der Veranstaltung am Montag gewesen, die Frage zu erörtern, wie man Sprachbarrieren bei Partnerschaftstreffen überwinden könne.