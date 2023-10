Aktuell Land

Kretschmann will bundesweite Einführung einer Bezahlkarte

Die Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete muss aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bundesweit einheitlich geregelt werden. »Alles andere wäre, glaube ich, nicht sehr sinnvoll. Das würde ja zu Binnenmigration zwischen den Ländern führen«, sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Er habe Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) beauftragt, entsprechende Schritte mit dem Bund und den anderen Bundesländern zu besprechen. »Und zu schauen, dass man das hinbekommt - so schnell wie möglich.«