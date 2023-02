Aktuell Land

Kretschmann wenig überrascht von Flüchtlingsgipfel

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich wenig überrascht vom Verlauf des Flüchtlingsgipfels in Berlin gezeigt. »Der dient erstmal dazu, dass jede Gruppe, die da ist, mal sagt, was sie für Vorstellungen hat, was sie will, damit die Bundesregierung weiß, wo drückt der Schuh«, sagte er am Freitag im Interview mit dem TV-Kanal der »Heilbronner Stimme«. »Da kann man nicht erwarten, dass da etwas Konkretes bei rauskommt.« Solche Treffen hätten einen anderen Charakter als die Treffen des Bundes mit den Ministerpräsidenten, bei denen auch Entscheidungen getroffen würden.