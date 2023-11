Aktuell Land

Kretschmann warnt vor zu strengen Regeln für KI

Die Landesregierung von Baden-Württemberg warnt die Europäische Union laut einem Medienbericht vor möglichen Folgen zu strenger Regulierung von Unternehmen und Anwendungen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI). Die »Südwest Presse« berichtete am Donnerstag über einen Brief, den Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seine für Digitalisierung, Wissenschaft und Wirtschaft zuständigen Ministerinnen und Minister an die EU-Kommission geschrieben haben.