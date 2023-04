Aktuell Land

Kretschmann verteidigt Kennzeichnungspflicht für Polizisten

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die geplante Kennzeichnungspflicht für Polizisten bei besonderen Einsatzlagen verteidigt. »Das dient dem Vertrauen in die Polizei«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Wenn Polizisten etwa bei Fußballspielen oder bei Demonstrationen zu identifizieren seien, könne einzelnes Fehlverhalten auch individuell verfolgt werden. »Das liegt im wohlverstandenen Eigeninteresse der Polizei.«