Aktuell Land

Kretschmann und Gauck werben für Optimismus

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck haben in Mannheim für Zuversicht bei der Transformation zu einem klimaneutralen Deutschland geworben. »Wer immer nur halb leere Gläser sieht, tut sich schwer, die Dinge mit dem nötigen Elan anzugehen«, sagte Kretschmann am Freitag bei der Eröffnung der Tagung »Gemeinsam Handeln« in der Aula der Universität Mannheim. Der Landeschef im Südwesten warb zudem für Bürgerbeteiligung und Sachlichkeit bei der Bearbeitung der Herausforderungen.