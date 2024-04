Aktuell Land

Kretschmann: Sicherheitsempfinden schlechter als Realität

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat mit Blick auf die Zahlen zur stark steigenden Kriminalität vor vorschnellen Schlüssen gewarnt. Die Entwicklung mache ihm zwar Sorge, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Aber die Zahl der Wohnungseinbrüche sei zum Beispiel um 2015 herum viel größer gewesen als heute, das habe man drastisch senken können. In der Pandemie seien die Fallzahlen in dem Bereich weiter zurückgegangen. »Man bricht ja seltener in Wohnungen ein, wenn Leute in der Wohnung sind«, so der Regierungschef. Jetzt gebe es wieder einen Anstieg bei den Wohnungseinbrüchen, der sei aber »rein corona-bedingt«, weil die Leute wieder außer Haus seien. Wenn man das nicht beachte, ziehe man falsche Schlüsse aus einer solchen Statistik. Kretschmann betonte, dass Baden-Württemberg das sicherste Land der Republik bleibe.